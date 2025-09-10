Bereits am Vortag hatte es nach Angaben der Organisatoren einen Angriff gegeben - ihren Angaben zufolge ebenfalls mutmaßlich durch eine israelische Drohne. Die tunesische Nationalgarde behauptete hingegen, dass der Brand nicht durch eine Drohne verursacht worden sei. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei „ein Feuer in den Rettungswesten an Bord ausgebrochen“. Der Brand sei möglicherweise durch eine Zigarette verursacht worden. Aufnahmen der Bootskamera, die in sozialen Medien kursierten, zeigen jedoch einen Einschlag durch einen Flugkörper.

Die „Global Sumud Flotilla“ mit Dutzenden Booten will die völkerrechtswidrige Seeblockade Israels gegen Gaza durchbrechen und Hilfsgüter für die notleidenden Menschen bringen. Zu den prominentesten Mitgliedern der Flotte zählt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Insgesamt haben sich rund 300 Friedensaktivisten aus verschiedenen Ländern der Bewegung angeschlossen. Die Gaza-Hilfsflotte ist bereits das dritte Vorhaben dieser Art in diesem Jahr. Zuvor waren die „Handala“ und die „Madleen“ der Freedom Flotilla Coalition gescheitert, da Israel diese in internationalen Gewässern geentert hatte.