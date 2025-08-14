Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska wird nach Angaben aus Moskau um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) beginnen. Im Anschluss würden die beiden Staatschefs bei einer gemeinsamen Pressekonferenz „die Ergebnisse der Verhandlungen zusammenfassen“, sagte der Kreml-Vertreter Juri Uschakow am Donnerstag vor Journalisten in Moskau.

„Es ist vermutlich für alle offensichtlich, dass das zentrale Thema die Beilegung der Ukraine-Krise sein wird“, sagte Uschakow. Außerdem werde es um „Frieden und Sicherheit“, „dringende internationale und regionale Themen“ und „bilaterale Zusammenarbeit“ gehen.

Zunächst sollen laut Uschakow direkte Gespräche zwischen Trump und Putin stattfinden, an denen lediglich Übersetzer teilnehmen werden. Anschließend wollen nach seinen Angaben die Delegationen der beiden Staaten Verhandlungen führen, zu denen auch Fachleute hinzugezogen werden sollen.