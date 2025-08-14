WELT
2 Min. Lesezeit
Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
Donald Trump zeigt sich zuversichtlich, dass es bei einem Folgetreffen nach dem Gipfel mit Wladimir Putin eine Vereinbarung zum Ukraine-Krieg geben kann. Aber er hält auch ein Scheitern für möglich.
Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
US-Präsident Donald Trump/ Foto: AP
14. August 2025

US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ergebnislos bleibt. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte Trump dem Sender Fox News Radio auf die Frage, ob er sich ein Scheitern bei dem Gipfel vorstellen könne.

Zugleich bekräftigte Trump, dass er das erste Gespräch in Alaska am Freitag vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj betrachte. „Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein – denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen“, sagte er. Trump räumte allerdings auch Zweifel daran ein, dass sein Gespräch mit Putin am Freitag zu einer sofortigen Waffenruhe führen werde.

Harte Konsequenzen? „Oh, sicher.“

Zugleich deutete Trump an, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. „In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits großartig gemacht.“ Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: „Oh, sicher.“ Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.

Empfohlen

Am Vortag hatte Trump Putin mit „sehr schwerwiegenden Konsequenzen“ gedroht, wenn er sich einem Ende der Kampfhandlungen nach dem Treffen verweigere.

Der US-Präsident zeigte sich allerdings überzeugt, dass Putin nach Alaska komme, weil er einen Deal eingehen wolle. Er werde sehr schnell herausfinden, ob das so sei, sagte Trump. Das Treffen der beiden Staatschefs ist am Freitag für den späten Abend mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Bei einem erfolgreichen Verlauf werde er danach Selenskyj und die europäischen Partner anrufen, sagte Trump. Und wenn es schlecht laufe, werde er niemanden anrufen und einfach nach Hause fliegen, ergänzte er.


QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us