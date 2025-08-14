Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) feuert den Chef der Deutschen Bahn (DB), Richard Lutz. Das verlautete am Donnerstag aus Bahn-Kreisen. Demnach soll Lutz aber im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Das Bundesverkehrsministerium lud für 17.00 Uhr zu einem Pressestatement von Schnieder zur DB ein.

Der Minister hatte Anfang August vor allem die aktuelle Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn kritisiert. Er kündigte damals „bis Ende des Sommers“ eine „Gesamtstrategie“ an, um den staatseigenen Konzern auf Kurs zu bringen – dazu gehörten auch „Personalstrukturen“.

Seit Beschluss des Koalitionsvertrags galt Lutz als angezählt. Der Vereinbarung von Union und SPD zufolge solle eine „Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand erfolgen“, Ziele seien „mehr Fachkompetenz“ und eine Verschlankung.