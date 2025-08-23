Der frühere außen- und sicherheitspolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, hat die Bundesregierung aufgefordert, Palästina offiziell als Staat anzuerkennen. In einem Gastbeitrag vom Freitag für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) warnte er, Israel sei auf dem Weg, sich in einen „Apartheidstaat“ zu entwickeln, sollte die derzeitige Politik im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland fortgesetzt werden.

Heusgen, der von 2005 bis 2017 Merkels engster außenpolitischer Berater und anschließend deutscher UN-Botschafter war, kritisierte in dem Beitrag insbesondere die anhaltenden Angriffe Israels in Gaza sowie die Unterstützung der Netanjahu-Regierung für gewalttätige Siedler im Westjordanland.

„Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Doch Israels Sicherheit bedeutet auch, keine Feinde zu schaffen und nicht durch übermäßigen Militäreinsatz und Völkerrechtsverstöße weltweit in Isolation zu geraten“, schrieb Heusgen.

Der Diplomat verwies auf die katastrophalen Folgen der israelischen Angriffe auf Gaza, die bereits mehr als 62.000 Palästinensern das Leben gekostet hätten. Unter Berufung auf UNICEF-Daten betonte er zudem, seit Beginn des Krieges seien täglich durchschnittlich 28 palästinensische Kinder getötet worden – das entspreche einer ganzen Schulklasse.