Die Deutsche Post kommt mit der Konjunkturschwäche, den Tarifabschlüssen und den abnehmenden Briefmengen gut zurecht. Mit dem Versand von Paketen und Briefen in Deutschland verdiente der Logistikkonzern DHL auch im zweiten Quartal deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Unternehmensbereich Post und Paket Deutschland lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) insgesamt im ersten Halbjahr mit 447 Millionen Euro rund 38 Prozent im Plus, wie DHL in Bonn berichtete.

Briefporto war zum Jahresanfang deutlich erhöht worden

Der Umsatz in diesem Bereich kletterte in den ersten sechs Monaten um 1,8 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Euro. „Die positive Ergebnisentwicklung geht auf das Paketgeschäft, Preisanpassungen sowie strukturelle Kostenverbesserungen zurück“, hieß es. Das Briefporto war zum Jahresbeginn insgesamt um 10,5 Prozent gestiegen. Finanzchefin Melanie Kreis sprach vor Journalisten von einem „guten“ Quartalsergebnis. Damit sei man in Richtung der Ebit-Jahresprognose von einer Milliarde Euro für Post & Paket Deutschland unterwegs.

Auch die Personalkosten sanken. Beschäftigte DHL im Bereich Post & Paket Deutschland im ersten Halbjahr 2024 im Durchschnitt noch 155.000 Menschen, waren es ein Jahr später noch knapp 152.000. Das Unternehmen hatte Anfang März den Abbau von rund 8.000 Stellen in Deutschland durch „natürliche Fluktuation“, also etwa durch Ruhestand oder Firmenwechsel, bis zum Jahresende angekündigt. Begründet wurde dies mit dem Rückgang der Briefmenge und einem hohen Kostendruck. Laut Kreis sind auch im zweiten Quartal keine Abfindungszahlungen angefallen. „Wir machen das sozialverträglich dadurch, dass wir die natürliche Fluktuation nutzen“, sagte sie.