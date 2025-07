16. Jahrestag des tödlichen Messerangriffs auf Marwa El Sherbini

Am 1. Juli 2009 wurde Marwa El Sherbini im Dresdner Landgericht aus antimuslimischem Hass erstochen. 16 Jahre später steht ihr Name weiterhin symbolisch für die Folgen von Rassismus und religiöser Ausgrenzung in Deutschland.