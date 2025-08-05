GESELLSCHAFT
Umfrage: Internet dominiert Freizeit der Deutschen
Viele Deutsche sind in ihrer Freizeit im Internet unterwegs. Die Zahlen sind im Vergleich zu 2010 deutlich angestiegen. Das hat eine Hamburger Umfrage ergeben.
Immer mehr Deutsche nutzen privat regelmäßig das Internet. Das geht aus der repräsentativen Studie „Freizeit-Monitor 2025“ hervor, die die Stiftung für Zukunftsfragen am Dienstag in Hamburg veröffentlicht hat. Dafür wurden im Juni mehr als 3.000 Menschen online nach ihrem Freizeitverhalten befragt.

Dabei gaben 98 Prozent der Befragten an, dass sie mindestens einmal in der Woche das „Internet nutzen“. Das ist deutlich mehr als vor einigen Jahren: 2010 waren es lediglich 51 Prozent.

Im aktuellen Freizeit-Ranking folgen „Fernsehen“ schauen und „Musik hören“ (je 83 Prozent), Tablet, PC oder Laptop nutzen sowie „am Smartphone spielen, surfen, chatten“ (je 79 Prozent). Bei der Befragung waren Mehrfachnennungen möglich, was zu Überschneidungen führt. 

Auf Platz sechs folgt: 73 Prozent der Befragten gehen mindestens einmal in der Woche einfach nur ihren Gedanken nach. Auf Platz neun und zehn landen „Über wichtige Dinge reden“ (68 Prozent) und „Gemeinsame Zeit mit dem Partner“ (64 Prozent).

Der „Freizeit-Monitor“ wird regelmäßig von der Stiftung für Zukunftsfragen (Hamburg) erhoben. Dahinter steht das Tabakunternehmen British American Tobacco.

QUELLE:DPA
