Der erste türkische Superstar aus Gelsenkirchen!

Ahmet Dursun, der am 25. Januar 1978 in Gelsenkirchen auf die Welt kam, war der erste türkischstämmige Spieler aus der Stadt, die als Synonym für eine Fußballfabrik gilt. Ihm folgten Spieler wie Hamit und Halil Altıntop, Mesut Özil, Ilkay Gündoğan und Kaan Ayhan, die für die türkische und deutsche Nationalmannschaft aufliefen und gebürtige Gelsenkirchener sind. Dursuns ursprünglich aus der türkischen Stadt Afyon stammende Familie war 1976 nach Deutschland ausgewandert. Ahmet Dursun fing mit 6 Jahren an, Fußball zu spielen, hatte jedoch bis zu seinem 17. Lebensjahr nicht die Absicht, Profi zu werden. Er begann eine Lehre als Elektrotechniker, doch die Gegebenheiten, die seine ersten drei Arbeitstage prägten, änderten seine Meinung schnell.

Gemeinsam mit Yıldıray Baştürk wurde er entdeckt!

Ahmet Dursun kam im Mai 1994 mit einer Delegation von Spielerscouts in die Türkei, die in Deutschland lebende türkischstämmige Spieler für die Türkei gewinnen wollten. Es fanden Testspiele zwischen den türkischstämmigen Fußballspielern aus Deutschland, darunter Yıldıray Baştürk, und den Jugendmannschaften von Galatasaray und Fenerbahçe statt. Ahmet Dursun, der in beiden Testspielen sehenswerte Tore erzielte, bekam zwar kein Transferangebot, wurde aber in die U17-Nationalmannschaft der Türkei eingeladen und bestritt am 21. September 1994 sein erstes Spiel für die Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

In seinem ersten Profispiel stand er Jürgen Klopp gegenüber!

Ahmet Dursun wechselte im Alter von 12 Jahren zur Jugendmannschaft der SG Wattenscheid 09, deren A-Mannschaft damals in der Bundesliga spielte. Dursun, der bis zur zweiten Mannschaft des Vereins aufstieg, erklärte in einem Interview, dass er trotz des Titels des Torschützenkönigs nicht in die erste Mannschaft berufen wurde, mit folgenden Worten: „Ich werde benachteiligt, weil ich Türke bin.“ Erst als Karl-Heinz Feldkamp, der in der Saison 1992/1993 Trainer von Galatasaray war und den türkischen Fußball kannte, das Traineramt bei der SG Wattenscheid 09 übernahm, lief Ahmet Dursun für die A-Mannschaft auf. Sein erstes Spiel als Fußballprofi bestritt er am 20. April 1996 für die SG Wattenscheid 09 im Spiel gegen Mainz 05, wo auch Jürgen Klopp spielte. Das Spiel, bei dem Dursun und Klopp 90 Minuten auf dem Platz standen und letztgenannter sogar eine Gelbe Karte sah, gewann die SG Wattenscheid 09 mit 2:1. In der Saison 1995/1996 spielte Ahmet Dursun in der Zweiten Bundesliga unter anderem gegen Michael Ballack, Robert Enke, Niko und Robert Kovac und Samuel Kuffour und lief insgesamt in vier Partien auf.

Die erste Station in der Türkei: Kocaelispor

Ahmet Dursun wechselte in der Saison 1996/1997 zu Kocaelispor und bestritt sein erstes Spiel in der türkischen Süper Lig am 15. September 1996 im Ismetpaşa

-Stadion in Izmit gegen Zeytinburnuspor. Damals hütete ein gewisser Ahmet Bulut das Tor von Zeytinburnuspor, der später Spielerberater von Dursun werden sollte. Dursun wurde zeitweise aus dem Kader gestrichen, weil er sich zum Training verspätete und Softdrinks zu sich nahm. Er spielte die restliche Saison in der Jugendmannschaft von Kocaelispor und erzielte 9 Tore in 16 Partien. Dursun erzielte in 82 Pflichtspielen für Kocaelispor 22 Treffer in 3 Saisons und gewann den türkischen Pokal.

Löw und Terim wollten ihn!

Sowohl Joachim Löw als auch Fatih Terim wollten Ahmet Dursun in ihre Mannschaft holen. Nachdem er mit Fenerbahçe keine Einigung erzielen konnte, wandte er sich Galatasaray zu. Der Transfer fand letztlich doch nicht statt, weil sein Berater nicht zum Transfergespräch eingeladen worden war.

In Deutschland erfuhr er von seinem Wechsel nach Beşiktaş

Ahmet Dursun befand sich aufgrund des UEFA-Inter-Toto-Cup-Spiels gegen Duisburg mit Kocaelispor im Trainingslager in Deutschland, als sein Telefon klingelte und der Trainer von Kocaelispor, Güvenç Kurtar, ihm mitteilte, sein Transfer zu Beşiktaş sei über die Bühne gegangen. Dursun flog in aller Eile nach Istanbul, und sein Transfer wurde am 23. Juli 1999 für eine Ablösesumme von 1.200.000 DM und einen ablösefreien Wechsel des Spielers Serdar Topraktepe zu Kocaelispor vollzogen, womit der Kindheitstraum von Dursun nunmehr in Erfüllung ging. Auf Wunsch des damaligen Präsidenten von Beşiktaş, Süleyman Seba, akzeptierte Dursun eine Gehaltskürzung von 50 % im Vergleich zu seinem Verdienst bei Kocaelispor. Besiktas begann die Saison 1999/2000 unter der Leitung von Trainer Karl-Heinz Feldkamp, der Dursun noch bei SG Wattenscheid 09 in die A-Mannschaft befördert hatte. Dieser musste aber seinen Posten aufgrund von gesundheitlichen Problemen räumen, woraufhin sein deutscher Co-Trainer, Hans-Peter Briegel, das Amt übernahm. In seiner ersten Saison bei Beşiktaş spielte Dursun mit einer Bilanz von 21 Toren und 4 Vorlagen in 32 Pflichtspielen. Die Saison 1999/2000 war in seiner Profikarriere die erfolgreichste Spielzeit. Nachdem in seiner ersten Saison Fanchöre gegen Seba in Form von „Ahmet Dursun, Seba soll gehen“ zu hören waren, sagte Dursun in einem Interview Jahre später: „Jedes Mal, wenn Süleyman Seba mich sah, witzelte er darüber, dass ich für seine gescheiterte Wiederwahl verantwortlich wäre.“

Er erzielte zwei Tore gegen den FC Barcelona!

Ahmet Dursun, dessen erster Anlauf bei Beşiktaş viereinhalb Spielzeiten lang währte, machte unter anderem mit zwei Toren gegen den FC Barcelona in der UEFA Champions League auf sich aufmerksam. Er war zudem mit 8 Toren und 2 Vorlagen daran beteiligt, dass Beşiktaş im Jahr des hundertjährigen Bestehens die Meisterschaft gewann. Obwohl er in der Saison 2003/2004 ein hochdotiertes Transferangebot vom Rivalen Fenerbahce bekam, lehnte er dieses ab, weil er als Spieler von Besiktas in Erinnerung bleiben wolle. Dursun, der aufgrund seines Privatlebens und seiner Verletzungen mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, wurde nach einem Streit mit Sinan Engin und seinem Teamkollegen Federico Giunti aus dem Kader suspendiert und anschließend in der Wintertransferperiode der Saison 2003/2004 abgegeben. Auf Basis der Empfehlungen seines Beraters Ahmet Bulut wechselte Dursun in der Winterpause der Saison 2003/2004 zu Tianjin Teda nach China. Anschließend spielte er in der Hinrunde der Saison 2004/2005 bei Istanbulspor, bevor er in der Rückrunde wieder für Beşiktaş auflief. In seiner zweiten Ära bei Beşiktaş feierte er den Sieg des türkischen Pokals, ehe er in der Saison 2005/2006 gemeinsam mit Sergen Yalcin zu Etimesgut Şekerspor wechselte. Dursun erzielte im Trikot von Beşiktaş 67 Tore in 166 Pflichtspielen und nimmt damit einen Platz in der Hall of Fame von Beşiktaş ein.

Mit 40 schnürte er nochmals die Schuhe!

Nach der enttäuschenden Zeit bei Etimesgut Şekerspor wechselte Dursun der Reihe nach zu Antalyaspor, Ankaragücü und schließlich zu Kocaelispor. Sein letztes Spiel in der türkischen Süper Lig bestritt er wieder im Trikot von Kocaelispor, dem Verein, bei dem er sein Süper Lig-Debut gegeben hatte. Nach seinen Stationen bei Adanaspor und Eyüpspor beendete Dursun 2014 seine Karriere, wurde aber aufgrund seiner Teilnahme an der Showsendung „Survivor“ immer wieder zum Thema. Im Alter von 40 Jahren unterschrieb er einen Profivertrag bei seinem Heimatverein Tokatspor, bestritt aber keine Pflichtspiele für diesen. Derzeit arbeitet Ahmet Dursun als Co-Trainer der Mannschaft Çaykur Rizespor aus der Süper Lig.