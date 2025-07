Für Sunniten und Aleviten bringt der August dieses Jahres ein Zusammentreffen mehrerer bedeutsamer Ereignisse mit sich. Jahr für Jahr begehen die Angehörigen der Gemeinschaft in der Zeit vom 16. bis 18. August das Gedenken ihres Lehrmeisters Haci Bektasch Veli.

In diesem Jahr fällt dieser Anlass mit dem beweglichen Aschura-Fest zusammen, das im Alevitentum wie in anderen islamischen Konfessionen eine zentrale Bedeutung hat. Das Fest beginnt ebenfalls in dieser Woche. Insbesondere zu Zeiten Haci Bektasch Velis gibt es bedeutsame Berührungspunkte zur islamischen Mystik von Orden, die ihre Wurzeln im sunnitischen Islam haben.

Zwölftägige Fastenzeit im VorfeldDie Aleviten verehren den Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed, Ali ibn Abi Talib, sowie die zwölf Imame, die nach alevitischer Vorstellung auf diesen gefolgt seien. Der Aschuratag nimmt in diesem Kontext Bezug auf den Tod des Prophetenenkel Hussein in der Schlacht gegen den Umayyaden-Kalifen Yazid I. bei Kerbela im Jahr 680, weshalb ihm eine zwölftägige Fastenzeit vorausgeht.

Der Aschuratag selbst wird am 10. Tag des Monats Muharram begangen, das Fasten beginnt 21 Tage nach dem Opferfest. Auch im sunnitischen Islam spielt Aschura eine Rolle, allerdings eine vergleichsweise geringere. Das Fasten konzentriert sich hier auf den Fastenmonat Ramadan, der 10. Tag des Muharram wird als Tag der Feier der Errettung der Arche Noah und der Israeliten vor der Armee des ägyptischen Pharaos begangen – und somit als fakultativer Feiertag.

Moses soll am 10. Muharram gefastet haben, aus Dankbarkeit, dass den Israeliten die Flucht aus Ägypten gelungen war.

Erinnerung an Noah und MosesEiner der Bräuche, die sich über die unterschiedlichen muslimischen Communitys hinweg etabliert haben, ist die Zubereitung einer Süßspeise aus 12 Zutaten, unter denen sich Granatäpfel, Nüsse, getrocknete Früchte und Rosinen befinden. Dieser Aschurabrei wird in der eigenen Familie gereicht und an Nachbarn oder Mitbürger weitergereicht.

Auch Aleviten und Schiiten bereiten diese Süßspeise zu – als Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass Zein Al Abidin, einer weiterer Nachfahre des Propheten Mohammed, die Schlacht von Kerbela überlebte. Das Rezept geht jedoch auch nach ihrer Lesart auf Noah zurück. Bei den Zutaten habe es sich um jene gehandelt, die nach der Sintflut noch für die überlebenden Menschen zum Zubereiten von Mahlzeiten übriggeblieben seien.

Bektasch kultivierte islamische Mystik in AnatolienIn alevitischen Gemeinden wird das Muharram-Fasten traditionell mit einem täglichen Fastenbrechen beendet, wobei in diesem Jahr Corona-Vorschriften verhindern dürften, dass wie sonst üblich in einigen Communitys bis zu mehrere hundert Teilnehmer dazu erscheinen.

Für Aleviten ist Aschura neben dem Opferfest der wichtigste religiöse Feiertag.In diesem Jahr trifft Aschura unmittelbar auf die Gedenktage an Haci Bektasch Veli. Dieser 1210 in Nischapur im heutigen Iran geborene Gelehrte ist einer der wichtigsten „Pir“ insbesondere der anatolischen Aleviten.

Er hatte neben anderen bedeutenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der heutigen Türkei seine Vorstellungen zur islamischen Mystik verbreitet und insbesondere dadurch eine breite Anhängerschaft gewinnen können, dass er Türkisch zur Kultsprache machte.

Orden der JanitscharenSein Mausoleum befindet sich im nach ihm benannten Ort Hacıbektaş bei Nevşehir, wo er 1270 verstorben war. Jahr für Jahr wird die Anlage am 16. August zum Pilgerort für die alevitische Gemeinde.

Der Bektaschismus, der zu einer spezifischen Spielart des Sufismus wurde, breitete sich in der Osmanischen Ära von Anatolien über den Balkan aus, die geistlichen Führer – Dedes und Babas – veranlassten dort viele Menschen, sich dem Islam anzuschließen. Der Bektasch-Orden war unter den späteren Eliteeinheiten der Janitscharen sehr beliebt. Neben der Türkei spielen Tekken des Bektasch-Ordens heute unter anderem auch in Albanien, im Kosovo und in Nordmazedonien eine bedeutende Rolle.