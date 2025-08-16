Nach dem Gipfel in Alaska hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin informiert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Morgen aus deutschen Regierungskreisen. Über Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Nach Angaben mitreisender Journalisten führte Trump auf seinem Rückflug von Alaska nach Washington ein längeres Telefonat mit Selenskyj. Danach sprach er mit Nato-Verbündeten, berichteten die Journalisten unter Berufung auf eine Pressesprecherin Trumps.

Nach Angaben der EU-Kommission nahmen an den Gesprächen mit Trump und Selenskyj teil: Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb, Polens Präsident Karol Nawrocki und Nato-Generalsekretär Mark Rutte - sowie US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff.

Es folgten weitere Beratungen von europäischen Regierungschefs. Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen heute zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um sich zu dem Alaska-Treffen auf den Stand bringen zu lassen.

Keine Aussagen zu Waffenruhe

Trump und Putin beendeten ihr Treffen in Alaska ohne Äußerungen zu einer möglichen Waffenruhe im Ukraine-Krieg, greifbare Ergebnisse wurden nicht bekannt. Trump sprach zwar von Einigungen in wichtigen Punkten, blieb Details aber schuldig. Auch Putin erwähnte Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.

Trump wollte sich nach eigenen Angaben mit den Europäern und Selenskyj besprechen. „Ich werde mit der Nato telefonieren, in Kürze werde ich die verschiedenen Personen anrufen, die ich für geeignet halte, und natürlich auch Präsident Selenskyj, um ihnen von dem heutigen Treffen zu berichten“, hatte er nach dem Gespräch mit Putin in Alaska gesagt. „Letztendlich liegt die Entscheidung bei ihnen.“

Trump: Kein Deal