Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl am kommenden Sonntag haben mehrere türkische Organisationen in Deutschland wahlberechtigte Türkischstämmige zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete, warnten sie, dass jede nicht abgegebene Stimme extremistischen Parteien zugutekommen werde.

Der Vorsitzende der islamischen Religionsbehörde Ditib, Kazım Türkmen, wies demnach auf den großen Anteil türkischstämmiger Wähler in Deutschland hin. So gehörten etwa 1,25 Millionen Menschen dieser Gruppe an. Dies entspreche knapp über zwei Prozent der gesamten Wählerschaft in Deutschland. „Die türkischstämmigen Wähler sollten definitiv von ihrem Recht Gebrauch machen“, unterstrich er.

„Jede abgegebene Stimme ist relevant“Mit Verweis auf aktuelle Umfragen erinnerte Türkmen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Parteien geben werde. Aus diesem Grund sei jede abgegebene Stimme relevant.

Insbesondere mit Blick auf die Situation kopftuchtragender Frauen sowie Themen wie Religionsunterricht sollten Wahlberechtigte mit türkischem Migrationshintergrund an der Bundestagswahl teilnehmen. Nur so könne man eigene Interessen an der Wahlurne kundtun, so Türkmen.

Auch Atib und IGMG rufen zur Wahlbeteiligung auf

Auch der Vorsitzende der „Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa“ (Atib), Durmuş Yıldırım, warnte vor einem erstarken rechtsextremer Parteien. „Eine niedrige Wahlbeteiligung führte bislang immer dazu, dass die Stimmanteile rechtsextremer Parteien an Wert gewannen.“

Er rufe türkischstämmige Wähler zur Stimmabgabe auf, da so der Wille kundgetan werden könne, sich als Bürger Deutschlands um die eigene Zukunft sowie künftiger Generationen zu kümmern.

Der Generalsekretär der „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş“ (IGMG), Bekir Altaş, kritisierte die fehlende rechtliche Anerkennung islamischer Gemeinden nach dem öffentlichen Recht. Auch gegen Rassismus und Vorurteile müsse mehr getan werden. Vor diesem Hintergrund sei die Etablierung von Parteien wie der AfD beunruhigend. „Geht definitiv wählen, denn es zählen nicht nur abgegebene, sondern auch nicht abgegebene Stimmen.“

UID betont Bedeutung der politischen BeteiligungDer Vorstandsvorsitzende der „Union Internationaler Demokraten“ (UID), Köksal Kuş, hob die Bedeutung der politischen Beteiligung von türkischstämmigen Wählern hervor. Er kritisierte eine „immer aggressiver werdende“ und rassistische Rhetorik gegen Migranten. Zugleich unterstrich er, dass dieser Zustand die Notwendigkeit einer stärkeren politischen Repräsentation von Türkischstämmigen in Europa vor Augen führe.

Die UID habe anlässlich der Bundestagswahl an alle Parteien einen Fragenkatalog mit jeweils zehn Fragen zugeschickt, die sowohl die türkische Gemeinde im Besonderen beträfen als auch allgemeine Probleme in Deutschland thematisierten. Kuş kritisierte in diesem Zusammenhang, dass Türkischstämmige und andere Menschen mit Migrationshintergrund in den Wahlprogrammen der Parteien nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.

Mehr dazu: Kommt es bei der Bundestagswahl zum sensationellen Wahlsieg der SPD?