Weil er einen Terroranschlag auf eine Moschee in Schottland ausüben wollte, ist ein islamfeindlicher Teenager in Glasgow zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 17-Jährige hatte vor, ein muslimisches Zentrum in der Stadt Greenock an der Westküste Schottlands in Brand zu setzen, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht in Glasgow berichtete.

Der Jugendliche ist demnach im Januar von der Polizei aufgegriffen worden, als er sich mit einem Rucksack auf dem Rücken Zugang zu der Moschee verschaffen wollte. In dem Rucksack hätten Ermittler mehrere Waffen gefunden, darunter etwa eine Gaskartusche, Munition und eine Luftpistole, die einer scharfen Waffe des Herstellers Glock zum Verwechseln ähnlich sah.

Richter: Angeklagte bezeichnet sich als Nazi



Nach Angaben von PA hatte sich der junge Mann mit einem Imam des muslimischen Zentrums angefreundet, um die Tat begehen zu können. Der Richter sprach bei der Verkündung des Urteils laut PA von einer „teuflischen Gräueltat“, die der Teenager geplant habe. Der Angeklagte bezeichne sich zudem weiterhin selbst als Nazi. Nach seiner Haftentlassung steht für den Jugendlichen laut Urteil noch eine achtjährige Bewährungszeit an.