WELT
2 Min. Lesezeit
Syrien erinnert an tödlichsten Giftgas-Angriff des Bürgerkriegs
Die Regierung von Syriens Ex-Machthaber Assad ging brutal gegen die Bevölkerung vor - auch mit Chemiewaffen. Zwölf Jahre später gedenkt eine neue Regierung der Opfer einer der tödlichsten Angriffe.
Syrien erinnert an tödlichsten Giftgas-Angriff des Bürgerkriegs
Der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani/ Foto: DPA
21. August 2025


Zwölf Jahre nach dem Chemiewaffen-Angriff im syrischen Ghuta hat die Übergangsregierung in Syrien der zahlreichen Opfer gedacht. Um die Opfer gerecht zu würdigen, müsse der Weg der Freiheit fortgesetzt werden, schrieb Außenminister Asaad al-Schaibani auf X. Die „Verantwortlichen des alten Regimes“ müssten zur Rechenschaft gezogen werden, damit „Frieden über den Gräbern“ erblühen könne.

Im August 2013 wurde das damalige Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe Damaskus mit dem Nervengas Sarin angegriffen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden dabei mindestens 1.400 Menschen getötet. Damit gilt der Angriff als der tödlichste Chemiewaffeneinsatz während des syrischen Bürgerkriegs. In Syrien hat die damalige Regierung unter Baschar al-Assad mehrfach Chemiewaffen eingesetzt.

Beerdigung von mehr als 80 Menschen gleichzeitig

Anwohner berichteten, dass bei dem Sarin-Angriff unter anderem eine Moschee in einem Kellergebäude getroffen worden sei. Die meisten der dort betenden Menschen seien gestorben.

Empfohlen

„Dies ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass wir der Presse erzählen, was an jenem Morgen geschah“, sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Ein Ex-Kämpfer der Oppositionskräfte berichtete, man habe Massengräber ausheben müssen, da mehr als 80 Menschen gleichzeitig beerdigt werden mussten.

Kämpfer unter der Führung der HTS-Miliz hatten Anfang Dezember Damaskus erobert und Assads jahrzehntelange Herrschaft beendet. Der jetzige Präsident Ahmed al-Scharaa zeigt sich seit seinem Amtsantritt moderat und verspricht Reformen.


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us