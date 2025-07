Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag sechs Fensterscheiben der Al Ansar Moschee in Zwickau mit Steinen eingeschlagen. Die Angreifer konnten bisher nicht identifiziert werden, wie die Polizei später am Tag mitteilte. Weil ein verfassungsfeindlicher Tathintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz.

Laut dem Nachrichtenmagazin „IslamiQ“ wurde die Polizei Sachsen durch die Redaktion darauf angewiesen, dass es sich bei dem angegriffenen Gebäude konkret um eine Moschee handelt. Die Polizei habe jedoch an der Bezeichnung „muslimische Einrichtung“ festgehalten, da das Gebäude von außen nicht wie eine Moschee aussehe.

Der Moscheevorstand habe sich beklagt, dass das islamische Gotteshaus in den letzten fünf Jahren viermal angegriffen worden sei. Dazu zählten neben Sachbeschädigungen auch rassistische Schmierereien.

Die Übergriffe gegen Muslime und deren Einrichtungen in Deutschland haben im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Mindestens 901 islamfeindliche Straftaten wurden bundesweit registriert.

Mehr dazu: Anstieg bei Übergriffen gegen Muslime in Deutschland