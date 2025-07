Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr findet an diesem Sonntag wieder der traditionelle Berlin-Marathon statt. Bei der 47. Auflage erwarten die Organisatoren rund 25.000 Läuferinnen und Läufer. Obwohl zuletzt mehr als 40.000 dabei waren, ist es den Veranstaltern zufolge immer noch der weltweit größte Marathon seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Laut ihren Angaben werden mehr als 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sein. Alle anderen mussten sich frühestens 48 Stunden vor dem Start einem PCR-Test unterziehen.

Die 42,195 Kilometer lange Strecke führt wie üblich an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt vorbei, das Ziel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors. Das Feld der Elite-Läufer führt der Äthiopier Kenenisa Bekele an. Der 39 Jahre alte Bahn-Olympiasieger verfehlte bei seinem Sieg vor zwei Jahren den Weltrekord nur um zwei Sekunden. Die Bestmarke hatte 2018 in Berlin Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia in 2:01:39 Stunden aufgestellt.