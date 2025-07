Griechenland: Heftiges Nachbeben erschüttert Ferieninsel Kreta

Am Dienstag hat ein heftiges Nachbeben die Ferieninsel Kreta erneut erschüttert. Dabei handelt es sich laut der Erdbebenwarte in Athen um ein Nachbeben der Stärke 5,3. Rund tausend Menschen verbrachten die Nacht in Zelten.