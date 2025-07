Jede dritte Person mit Migrationshintergrund wahlberechtigt

36 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund – also 7,9 Millionen – waren bei der Bundestagswahl am Sonntag wahlberechtigt. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 21,9 Millionen Menschen in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund.