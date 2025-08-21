WELT
Norwegischer Verband will Einnahmen aus Israel-Spiel für Gaza spenden
Norwegens Fußballverband will beim WM-Qualifikationsspiel gegen Israel ein Zeichen der Solidarität für Palästina setzen. Dafür sollen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen den Menschen in Gaza zugutekommen.
21. August 2025

Die Norwegische Fußballverband will die Einnahmen aus dem Qualifikationsspiel für die WM 2026 gegen Israel an die Menschen in Gaza spenden. „Weder wir noch andere Organisationen dürfen die humanitären Leiden der Menschen in Gaza übersehen“, betonte Verbandspräsidentin Lise Klaveness in einer Erklärung. 

Die Partie der Gruppe I soll am 11. Oktober im Ullevaal-Stadion in Oslo stattfinden. Der Kartenverkauf beginnt am 25. August.

Seit Langem sind sie unverhältnismäßigen Angriffen ausgesetzt, heißt es weiter. Israel sei Teil der Wettbewerbe von FIFA und UEFA „und damit müssen wir klarkommen“, so Klaveness.

Wer sich um die Spenden kümmern soll, scheint auch festzustehen: „Wir wollen die Einnahmen einer humanitären Organisation spenden, die jeden Tag Leben in Gaza rettet und aktive Nothilfe vor Ort leistet“, fügte Klaveness hinzu.

Der Norwegische Fußballverband hatte auch in der Vergangenheit Israels Vernichtungsfeldzug in Gaza kritisiert und auf das menschliche Leid aufmerksam gemacht.


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
