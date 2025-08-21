Die Norwegische Fußballverband will die Einnahmen aus dem Qualifikationsspiel für die WM 2026 gegen Israel an die Menschen in Gaza spenden. „Weder wir noch andere Organisationen dürfen die humanitären Leiden der Menschen in Gaza übersehen“, betonte Verbandspräsidentin Lise Klaveness in einer Erklärung.

Die Partie der Gruppe I soll am 11. Oktober im Ullevaal-Stadion in Oslo stattfinden. Der Kartenverkauf beginnt am 25. August.

Seit Langem sind sie unverhältnismäßigen Angriffen ausgesetzt, heißt es weiter. Israel sei Teil der Wettbewerbe von FIFA und UEFA „und damit müssen wir klarkommen“, so Klaveness.