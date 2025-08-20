WELT
2 Min. Lesezeit
Wadephul: Moskau und Kiew entscheiden Ort für Ukraine-Gipfel
Treffen sich der Kremlchef und der ukrainische Präsident demnächst in Budapest? Der deutsche Außenminister hält sich mit Kommentaren zu solchen Berichten zurück - und wendet sich erneut an Putin.
Wadephul: Moskau und Kiew entscheiden Ort für Ukraine-Gipfel
Außenminister Johann Wadephul / Foto: AP
vor 7 Stunden

Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zu Berichten über die ungarische Hauptstadt Budapest als möglichen Ort für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geäußert. „Die Gespräche, auch was das Verfahren angeht – das gestalten Russland und die Ukraine und nicht der deutsche Außenminister aus Jakarta“, sagte der CDU-Politiker in der indonesischen Hauptstadt vor Journalisten auf eine entsprechende Frage. Zugleich rief er Putin erneut auf, einem Treffen mit Selenskyj zuzustimmen.

Nach der Ankündigung neuer Ukraine-Gespräche hatten sich Hinweise auf ein Treffen der Präsidenten der Ukraine und Russlands mit Trump in Budapest verdichtet. Der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service treffe bereits Vorkehrungen dafür, berichtete die Website „Politico“. Die ungarische Hauptstadt sei bei einem Gespräch Trumps mit Ministerpräsident Viktor Orbán vorgeschlagen worden, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.

Das Dreiertreffen mit Trump ist nach bisherigen Angaben im Anschluss an eine Begegnung von Selenskyj mit Putin geplant.

Empfohlen

Wadephul: Putin soll Gesprächen mit Selenskyj zustimmen

Wadephul wollte sich zudem nicht zu einer möglichen Beteiligung deutscher Soldaten an Sicherheitsgarantien für die Ukraine äußern und betonte: „Wir müssen jetzt wirklich erst mal wissen, ob es zu diesem Treffen kommt zwischen Putin und Selenskyj.“ Trump hatte zuvor gesagt, er gehe davon aus, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien bereit seien, zur Absicherung eines möglichen Friedens Soldaten in die Ukraine zu schicken.

Er habe am heutigen Tag mit seinem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha telefoniert, sagte der deutsche Minister. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe niemand eine Bestätigung, dass „Putin bereit ist, wirklich ernsthaft diese Gespräche zu führen, die der amerikanische Präsident jetzt initiiert hat“.

Trump hatte am Montag im Weißen Haus den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Staats- und Regierungschefs aus der EU und Nato für Gespräche über den Ukraine-Krieg empfangen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us