Trump will durch Frieden in Ukraine Platz im „Himmel“ sichern
US-Präsident Trump sieht in seinen Bemühungen um Frieden inder Ukraine eine Möglichkeit, um in den Himmel zu kommen. Denn wie er höre, steht er derzeit „ganz unten auf der Liste“.
vor 10 Stunden

Ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine könnte nach den Worten von US-Präsident Donald Trump dessen Chancen auf einen Platz im Himmel steigern. „Ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn möglich“, sagte Trump in der Morgensendung „Fox & Friends“ am Dienstag (Ortszeit). „Ich höre, dass ich nicht gut dastehe, dass ich ganz unten auf der Liste bin“, erklärte der US-Präsident. 

„Aber wenn ich es in den Himmel schaffe, wird das einer der Gründe sein“, sagte Trump mit Blick auf seine Bemühungen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden.

Der republikanische Milliardär hat mit mehreren Skandalen Schlagzeilen gemacht und wurde wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar strafrechtlich verurteilt.  

Nachdem er im vergangenen Jahr ein Attentat nur knapp überlebt hatte, schlug Trump zunehmend gläubige Töne an. Bei seiner Amtseinführung im Januar erklärte er, er sei „von Gott gerettet worden, um Amerika wieder großartig zu machen“. Die zunehmende Frömmigkeit während seiner zweiten Amtszeit kommt bei der religiösen Rechten in den USA gut an. 

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte später, dass Trumps Worte in der Sendung ernst gemeint gewesen seien. „Ich glaube, der Präsident möchte in den Himmel kommen, wie wir alle hier in diesem Raum hoffentlich“, sagte sie vor Journalisten. 

Trump macht keinen Hehl daraus, dass er hofft, durch seine Vermittlungsbemühungen in internationalen Konflikten den Friedensnobelpreis zu bekommen, den er seiner Ansicht nach verdient hat.

