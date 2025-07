Erstmals mehr Verkäufe von Hybrid-Autos in Europa als von Diesel-Fahrzeugen

​​Mit etwa 21 Prozent Marktanteil im dritten Quartal übersteigen die Verkäufe von Hybrid-Autos in Europa erstmals die der Diesel-Fahrzeuge. Zudem stieg in Deutschland der Verkauf von Elektrofahrzeugen um 67 Prozent an.