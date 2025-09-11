Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angekündigt, ihre Mitarbeiter würden trotz der geplanten israelischen Invasion in der Stadt Gaza verbleiben. „An die Zivilisten in Gaza: Die WHO und ihre Partner bleiben in der Stadt Gaza“, erklärte die UN-Gesundheitsorganisation am Mittwoch im Onlinedienst X. Die WHO sei „entsetzt“ über die jüngste Evakuierungssaufforderung durch Israel, schrieb der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei X.

Die Aufforderung Israels an die rund eine Million Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, in den Süden Gazas zu fliehen, sei nicht umsetzbar, kritisierte Tedros. Das Gebiet, das Israel „humanitäre Zone“ nenne, sei für diejenigen, die sich dort aufhielten, bereits jetzt zu klein und habe nicht ausreichend Infrastruktur.

Der WHO-Chef wies zudem darauf hin, dass sich die Hälfte der noch wenigen teilweise funktionierenden Krankenhäuser im Gazastreifen in der Stadt Gaza befänden. Das aufgrund der Angriffe Israels stark geschädigte Gesundheitssystem des Palästinensergebiets könne nicht auf diese Kliniken verzichten.