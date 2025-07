Der weltberühmte Rapper Snoop Dogg will Millionen zum Geschäftsaufbau eines Berliner Cannabis-Startups beisteuern. Wie die Sanity Group am Mittwoch bekanntgab, beteiligte sich der von dem Künstler mitgegründete Fonds „Casa Verde Capital“ mit 3,5 Millionen Dollar an dem Start-up.

„Wir sind sehr stolz, dass der größte Cannabis-VC-Fonds der USA jetzt auch das erste Mal in Deutschland investiert hat. Der Einstieg von Casa Verde ist dabei auch ein wichtiges Zeichen für den europäischen Markt und bestätigt uns darüber hinaus in unserem bisherigen Weg“, zitierte das Berliner Start-up auf seiner Homepage den Gründer Finn Hänsel. Auch Fabian Friede, Mitbegründer der Sanity Group, zeigte sich erfreut über die Investition: „Wir sind sehr froh, von Casa Verdes Expertise und Erfahrungen profitieren zu können.“

Laut Sanity Group ist es das Ziel des Unternehmens, mit dem neuen Kapital die medizinische Cannabisforschung voranzutreiben und das Geschäft auszubauen. Der Selbstbeschreibung des Start-ups zufolge will die Sanity Group „die Lebensqualität von Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabinoiden und die Nutzung des Endocannabinoidsystems“ verbessern.

Neben Snoop Doggs Casa Verde Capital unterstützen bislang weitere Promis das Berliner Startup. Unter anderem gehören bereits der weltberühmte Musikproduzent Will.I.Am („Hall Of Fame“), Fußballprofi Mario Götze oder Ex-Profi André Schürrle dem schillernden Kreis an.