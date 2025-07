Lockdown für Ungeimpfte – Rechte FPÖ kündigt Demonstration an

Die rechte FPÖ in Österreich will sich gegen den neu beschlossenen Lockdown für Ungeimpfte wehren. Partei-Chef Kickl ruft zur Demonstration am nächsten Samstag in Wien auf. Zudem kündigte er eine Klage beim Verfassungsgerichtshof an.