Der Export von türkischen Schnittblumen ist im Vergleich zum letzten Jahr um 50 Prozent gestiegen. In diesem Jahr wurden bereits 650 Millionen Blumen in 27 europäische Länder exportiert, wie das Nachrichtenportal „Hürriyet“ am Montag berichtete. Im laufenden Jahr habe der türkische Blumen-Sektor durch Ausfuhren bereits 135 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Die meisten Ausfuhren von Blumen aus türkischer Produktion gingen demnach in die Niederlande, Deutschland und Großbritannien. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die bisherigen europäischen Produktionszentren für Schnittblumen in Spanien und Italien dieses Jahr stark eingebrochen.

„Da die Produktion in Europa nicht das gewünschte Niveau erreichen konnte, ist die Türkei auf den ersten Platz unter den Lieferländern aufgestiegen“, sagte Harun Yeter, Leiter der türkischen Gesellschaft der Zierpflanzenexporteure, gegenüber der Nachrichtenagentur Demirören.

„Die Sommersaison ist zu Ende und wir haben mit den Exporten der Wintersaison begonnen. Weihnachten steht vor der Tür. Als Produzenten sind wir dieses Jahr sehr zufrieden. Unsere Produktionskapazität ist um 30 Prozent gestiegen“, fügte Yeter hinzu.

Die Branche rechnet damit, das laufende Jahr mit Einnahmen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zu beenden. Vergangenes Jahr lag der erwirtschaftete Wert aus Schnittblumen-Exporten noch bei 107 Millionen US-Dollar.