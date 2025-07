Während Özil noch für die Gelsenkirchener spielte, bot ihm Schalke 04 einen neuen Vertrag bis 2011 mit einem Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro an, doch diesen lehnte der damals 19-jährige Fußballer ab. Manager Andreas Müller verkündete am 18. Januar 2008, Özil, dessen Vertrag eigentlich noch bis Juni 2009 lief, könne nicht mehr für Schalke 04 spielen und würde im Falle eines Angebots verkauft werden.

Schalke 04 hatte sein Versprechen für das Trikot mit der Nummer 10 nicht gehalten

Özil gab nach den Ausführungen von Andreas Müller dem Kicker-Magazin ein Interview, in dem er erklärte, er habe monatlich nur 4.000 Euro erhalten und Schalke 04 erfülle die ihm gegenüber gemachten Zusagen nicht. Eines dieser Versprechen war, dass er das Trikot mit der Nummer 10 von Cassio Lincoln, der ohnehin zu Galatasaray wechselte, beerben sollte. Tatsächlich aber wurde ab der Saison 2007/2008 Ivan Rakitic neuer Besitzer des Trikots mit der Nummer 10.

Sein letztes Spiel im Trikot von Schalke 04 bestritt er gegen Werder Bremen in Antalya

Mesut Özil lief in der erwähnten Saison nur in 15 von 39 Pflichtspielen bei Schalke 04 in der Startelf auf und kam dabei auf eine Spielzeit von insgesamt 2003 Minuten. Dies war auch der Hauptgrund, weshalb Özil Schalke 04 verließ, da er nicht genug Spielzeit bekam, um sich als Spieler weiterzuentwickeln. Bis dahin hatte Özil in der Bundesliga noch nie gegen Werder Bremen gespielt, traf aber im Victoria-Cup-Finale zwischen den beiden Teams am 12. Januar 2008 in Antalya, bei seinem letzten Spiel im Trikot von Schalke 04, auf die Bremer Auswahl.

Nachfolger von Diego Ribas

Özil wechselte Stunden vor Ablauf der Wintertransferperiode für eine Summe von 5 Millionen Euro zu Werder Bremen. Er unterzeichnete am 1. Februar 2008 einen bis zum 30. Juni 2011 gültigen Vertrag. Fußballexperten schätzten ihn eigentlich als Nachfolger für das Trikot mit der Nummer 10 von Diego Ribas ein, doch Özil trug beim SV Werder das Trikot mit der Nummer 11 von Miroslav Klose.

Er bestritt sein erstes Spiel für Werder gegen den FC Bayern München

Özil bestritt am 10. Februar 2008 sein erstes Spiel für den SV Werder, bei dem er in der 60. Minute gegen den FC Bayern München eingewechselt wurde. Bei seinem Bundesliga-Debüt am 12.08.2006 gegen Eintracht Frankfurt war Özil, damals noch bei Schalke, für Hamit Altıntop eingewechselt worden. Diesmal tauschte Özil nach dem Spiel mit seinem Kontrahenten Hamit Altıntop Trikots und lief somit im Dress des FC Bayern München in die Umkleidekabine.

Er schoss in Antalya gegen Galatasaray ein Tor

Tosic, Kruse, Almeida, Diego, Vranjes, Tziolis, Futacs, Marin, Abdennour und Onur Ayık, die zwischen 2008 und 2010 zusammen mit Özil im Werder-Kader standen, spielten lange vor Özil bereits in der türkischen Süper Lig. Özil bestritt seine ersten Spiele gegen türkische Mannschaften wie Beşiktaş, Trabzonspor und Galatasaray im Werder-Trikot bei Freundschaftsspielen in Antalya und erzielte dabei am 13. Januar 2009 sein erstes Tor gegen Galatasaray.

UEFA-Cup-Finale im Fenerbahçe-Stadion

Die UEFA Europa League wurde letztmals in der Saison 2008/2009 unter dem Namen UEFA Cup ausgetragen. Werder Bremen schloss die Gruppenphase in der UEFA Champions League mit 7 Punkten ab, ging somit seinen Weg im UEFA Cup weiter und nahm anschließend an der dritten Runde des UEFA-Pokals teil, wo sich die Mannschaft am Ende bis ins Finale qualifizierte. Özil lief in allen 15 Europapokalspielen, die er in der Saison 2008/2009 bestritt, in der Startelf auf. Bei diesen Begegnungen spielte er insgesamt 1268 Minuten und gab 7 Torvorlagen. Özil spielte die gesamten 120 Minuten im UEFA-Pokal-Finale von Werder Bremen gegen Shakhtar Donetsk, das am 20. Mai 2009 im Stadion von Fenerbahçe in Istanbul ausgetragen wurde. Auch Fenerbahçe-Fans kamen ins Stadion, um Özil zu unterstützen, der dazu anmerkte: „Ich freue mich, im Stadion der Mannschaft zu spielen, deren Fan ich schon seit meiner Kindheit bin."

Der letzte Pokal von Werder Bremen trägt seine Unterschrift

Özil gewann mit seinem Tor im Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am 30. Mai 2009 den DFB-Pokal. Diese Trophäe ging als vorläufig letzte in die Vereinsgeschichte ein, die Werder Bremen in sein Mannschaftsmuseum aufnehmen konnte.

Er war Vorlagenkönig in der Bundesliga

Özil erzielte in 108 Pflichtspielen für Werder Bremen 16 Tore und gab 54 Torvorlagen. Nach seiner allerersten Torvorlage in der Bundesliga am 10. März 2007 im Spiel Hannover 96 gegen Schalke 04 gab nunmehr Özil mit dem Zuspiel zu Aaron Hunt seine erste Vorlage im Trikot von Werder Bremen am 10. Mai 2008 wiederum im Spiel gegen Hannover 96. Dabei war Claudio Pizzaro mit 15 Vorlagen der Spielkamerad Özils, der am meisten von den Torvorlagen Özils profitierte. Özil wurde in der Saison 2009/2010 mit 16 Torvorlagen zum besten Vorlagengeber der Bundesliga.

Er erzielte sein letztes Tor gegen Schalke 04 im Werder-Trikot

Sein letztes Tor für Werder Bremen erzielte Mesut Özil am 1. Mai 2010 gegen Schalke 04 in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Özil bereitete den Treffer von Hugo Almeida beim 2:0-Sieg vor und machte damit die Meisterschaftsambitionen seines ehemaligen Teams zunichte. Özil, der beim typischen Torjubel von Hugo Almeida begleitend mitmachte, wurde dafür kritisiert, woraufhin er in einem Interview nach dem Spiel betonte, dass es ihm keinesfalls um eine Respektlosigkeit gegenüber Schalke 04 und den Fans ging.

Werder verdiente 13 Millionen Euro an Özil

Mit seiner Leistung bei der WM 2010 machte Mesut Özil viele Clubs auf sich aufmerksam und wechselte am 18. August 2010 zu seiner Traummannschaft Real Madrid. Der Verein überwies Werder Bremen 18 Millionen Euro für Özil. Damit brachte der eigentlich noch bis 2011 unter Vertrag stehende Spieler dem Verein in nur 2,5 Jahren einen Gewinn in Höhe von 13 Millionen Euro ein. Özil war nach Khedira der zweite deutsche Nationalspieler, der zu Real Madrid wechselte. Gleichzeitig schrieb er als erster türkischstämmiger Fußballspieler, der für Real Madrid auflief, Geschichte.