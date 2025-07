UN-Generalsekretär António Guterres hat die chinesische Regierung aufgefordert, einen Besuch von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in der Uiguren-Provinz Xinjiang zu gestatten. Guterres habe bei einem Besuch in Peking die Erwartung geäußert, „dass die Kontakte zwischen dem Büro der Hohen Kommissarin für Menschenrechte und den chinesischen Behörden einen glaubwürdigen Besuch der Hohen Kommissarin in China, einschließlich Xinjiang, ermöglichen werden“, erklärte ein UN-Sprecher am Samstag.

Menschenrechtsaktivisten werfen China vor, merh als eine Million Uiguren und andere muslimische Turkvölker in der autonmen Uiguren-Region Xinjiang in „Umerziehungslagern“ zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache zu zwingen und teilweise auch körperlich zu misshandeln. Die USA und andere Länder sprechen inzwischen von einem Genozid. China weist die Vorwürfe scharf zurück. Einen Besuch der früheren chilenischen Präsidenten Bachelet in Xinjiang hat China bisher verweigert.

Uiguren kein Thema bei Treffen zwischen Guterres und XiGuterres kam am Rande der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Außenminister Wang Yi zusammen. In einem Bericht der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde der Streit über den Umgang mit den Uiguren in der Uiguren-Region nicht erwähnt.

Bei seinem Treffen mit Xi drückte Guterres laut der UN-Erklärung auch „den Wunsch nach einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Volksrepublik China in allen Arbeitsbereichen der Organisation aus – Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung, einschließlich Klimawandel und Biodiversität, und Menschenrechte“.

