In der deutschen Industrie hat sich die Auftragslage im Juli zum dritten Mal in Folge verschlechtert. Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe sank gegenüber Juni deutlich um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag aufgrund bisher vorliegender Ergebnisse mitteilte. Ohne Berücksichtigung der Großaufträge stieg das Ordervolumen um 0,7 Prozent.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich gab es insgesamt einen Anstieg der Aufträge um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. „Hohe handels- und geopolitische Unsicherheiten“ wirkten sich nach wie vor auf die Auftragsentwicklung aus, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Der Rückgang im Juli geht laut Bundesamt vor allem auf ein Minus von 38,6 Prozent im Sonstigen Fahrzeugbau zurück. Im Juni hatte es in diesem Bereich, der Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge umfasst, viele Großaufträge gegeben.

Die Hersteller elektrischer Ausrüstungen meldeten 16,8 Prozent weniger Aufträge. Die Zahl der Bestellungen in der Autoindustrie stieg hingegen um 6,5 Prozent.