Medien: USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Während Trump nach einem Ausweg aus dem Ukraine-Krieg sucht, scheint sich zugleich ein Wandel in der Europapolitik zu vollziehen. Für Europa rückt damit die Frage nach mehr Eigenverantwortung bei der Rüstung in den Vordergrund.
5. September 2025

Die USA planen Medienberichten zufolge, Militärhilfe für europäische Staaten in der Nähe von Russland zu beenden. Die „Washington Post“ zitierte am Donnerstag sechs mit der Angelegenheit vertraute Menschen, die diesen Schritt bestätigten. Dieser hätte demnach Auswirkungen auf hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern zur Stärkung einer möglichen Verteidigung gegen Russland.

Auch die „Financial Times“ berichtete über das Vorhaben. US-Regierungsvertreter hätten europäische Diplomaten in der vergangenen Woche über die Entscheidung Washingtons informiert, die Finanzierung von Programmen zur Ausbildung und Ausrüstung osteuropäischer Streitkräfte entlang der russischen Grenze einzustellen.

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses verwies auf eine im Januar von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zur Neubewertung der US-Auslandshilfe. Einzelheiten der Entscheidung, Sicherheitshilfen zu kürzen, bestätigte er jedoch nicht.

Trumps Regierung drängt darauf, dass Europa eine größere Rolle bei seiner eigenen Verteidigung übernimmt. Die Entscheidung, Hilfen für Länder in der Nähe von Russland zu kürzen, kommt zu einer Zeit, zu der Trump sich um ein Ende des Ukraine-Kriegs bemüht.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
