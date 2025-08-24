WELT
1 Min. Lesezeit
Moskau: Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus
Ein Frieden zwischen Russland und der Ukraine ist weiter nicht in Sicht. Immerhin geht der Gefangenenaustausch zwischen beiden weiter. Nun kamen erneut jeweils fast 150 Menschen frei.
Moskau: Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus/ Foto: DPA
24. August 2025

Russland und die Ukraine haben am Sonntag nach Angaben Moskaus erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Es seien jeweils 146 Soldaten an die Gegenseite übergeben worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Der Austausch von Kriegsgefangenen sowie von Leichen war das einzige greifbare Ergebnis der direkten Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine, die sich im Juni und Juli in Istanbul getroffen hatten.

Nach Angaben Moskaus kehrten am Sonntag außerdem acht Bewohner der russischen Region Kursk, die in der Ukraine „illegal festgehalten wurden“, in ihre Heimat zurück. Die ukrainische Armee hatte im August 2024 eine Überraschungsoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Mithilfe des Einsatzes von nordkoreanischen Soldaten gelang es Russland schließlich, die Kontrolle über das Gebiet wieder zurückzuerobern.

Seit drei Jahren befinden sich Russland und die Ukraine im Krieg. Für eine Beendigung der Invasion stellt Moskau Maximalforderungen, die Kiew kategorisch ablehnt. Zu den russischen Bedingungen gehören etwa der Verzicht Kiews auf einen Nato-Beitritt und die Anerkennung der von Moskau annektierten Gebiete. 

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
