Istanbul: Seltenes antikes Brandgrab bei Haydarpaşa-Ausgrabungen gefunden

Bei laufenden archäologischen Ausgrabungen am legendären Haydarpaşa-Bahnhof in Istanbul wurde ein Ziegelgrab aus der hellenistischen Zeit entdeckt. Was dieses so besonders macht, ist die Tatsache, dass es zur Feuerbestattung benutzt wurde.