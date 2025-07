Jürgen Sundermann, der am 28. Mai 1985 einen Zweijahresvertrag bei Trabzonspor unterschrieb, wurde der erste ausländische Trainer in der Vereinsgeschichte und nach Horst Buhtz, Friedel Rausch und Jupp Derwall der vierte deutsche Trainer in der Türkei überhaupt. Nach Sundermanns Amtsantritt sponserten die deutschen Marken Adidas und Grundig Trabzonspor. Sundermann, der regelmäßig nach Deutschland reiste, um seine Familie zu besuchen, brachte den Clubmitarbeitern jedes Mal bei seiner Rückkehr Geschenke mit.

Der Bau der Sportanlagen, die Trabzonspor noch heute nutzt, wurde in der Ära Mehmet Ali Yilmaz vor der Saison 1985/1986 abgeschlossen, und das erste Training auf diesen Anlagen fand am 8. Juli 1985 unter der Leitung von Sundermann statt. Hami Mandıralı, bis heute der zweitbeste Torschütze der türkischen Süper Lig, erzielte das erste von seinen insgesamt 210 Toren bei der Begegnung Samsunspor-Trabzonspor am 23. Februar 1986, ebenfalls während der Zeit unter Sundermann. Die Mannschaft unterlag am 9. März 1986 gegen die von Özkan Sümer trainierte Mannschaft von Denizlispor mit 0:2, woraufhin Präsident Mehmet Ali Yılmaz Trainer Sundermann entließ und durch Ahmet Suat Özyazıcı ersetzte. Sundermann, der mit dem Ziel des Erfolgs aus Europa geholt worden war, blieb damit nur 9 Monate in Trabzon. Trabzonspor bestritt insgesamt 28 Pflichtspiele, darunter 25 Süper Lig Begegnungen und drei türkische Pokalspiele unter seiner Leitung. Die Mannschaft fuhr in diesen Spielen 10 Siege, 10 Unentschieden und 8 Niederlagen ein und erzielte dabei 27 Tore, bei 16 Gegentoren.

Groh, Trabzonspors „erster ausländischer Fußballer in der Süper Lig“

Jürgen Groh war der erste ausländische Spieler von Trabzonspor, der in der türkischen Süper Lig auflief. Nachdem er mit Hamburg zwei Meisterschaften und den Europapokal der Landesmeister errungen hatte, wechselte er auf Wunsch des deutschen Trainers Sundermann zu Trabzonspor und trug im Alter von 29 Jahren das Trikot mit den Vereinsfarben. Grohs erstes Spiel im bordeaux-blauen Trikot war die Begegnung zwischen Galatasaray und Trabzonspor, die anlässlich der Verabschiedung von Fatih Terim (als Spieler) am 4. August 1985 ausgetragen wurde. In der Saison 1985/1986 gelang Trabzonspor bei Auswärtsspielen nur ein Sieg gegen Sakaryaspor. Groh erzielte den Siegtreffer in dieser Partie, die 2:1 endete. Groh holte auswärts bei Rizespor einen Elfmeter für sein Team heraus, den Turgay Semercioğlu vergab, und die Partie endete 0:0. Als Groh im Spiel zwischen Beşiktaş und Trabzonspor am 5. Januar 1986 gegen den Schiedsrichterassistenten gestikulierte, wurde ihm dafür die Rote Karte gezeigt, und seine Karriere bei dem Verein endete mit diesem Spiel. Groh, der Trabzon mitten in der Saison verließ, kam bei 17 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Der deutsche Biskup war am kürzesten bei Trabzonspor beschäftigt!

Biskup, der seine Karriere in der Saison 1988/1989 bei Trabzonspor antrat, entriss Turgay Semercioğlu, einem legendären Fußballspieler von Trabzonspor, die Kapitänsbinde, woraufhin dieser seinen Rücktritt erklärte und sogar endgültig seine Schuhe an den Nagel hängte. Biskup kam zwar mit seiner Frau Heidi und seiner Tochter Sandra nach Trabzon, aber seine Frau wollte nicht in Trabzon bleiben. Biskup, der in einem Interview erklärte, „3 bis 4 Jahre“ in Trabzon bleiben zu wollen, trat vor dem Spiel Malatyaspor-Trabzonspor am 4. Spieltag der Süper Lig zurück. Unter seiner Leitung erzielte Trabzonspor zwei Siege und kassierte eine Niederlage bei drei Pflichtspielen mit sechs erzielten Toren und vier Gegentoren. Sein Nachfolger wurde Şenol Güneş.

Metin Mert kam als einziger Deutscher in Trabzonspor an die Meisterschaft in der Süper Lig heran!

Der in der Saison 1995/1996 zu Trabzonspor transferierte deutschstämmige Torhüter konvertierte während seiner Zeit in Sarıyer zum Islam und änderte seinen Namen von Detlef Müller in Metin Mert. Das Spiel zwischen Trabzonspor und Fenerbahçe, ausgetragen am 5. Mai 1996, sollte auch die Entscheidung über den Meister der Süper Lig herbeiführen und war einer der Wendepunkte in der Karriere von Metin Mert. Er hatte nach diesem Spiel, bei dem Trabzonspor mit 1:2 unterlag, nur noch einmal die Gelegenheit, ein Pflichtspiel zu bestreiten, und in der Winterpause 1997/1998 wechselte er dann zu Kocaelispor. Metin Mert, der in 22 Pflichtspielen zum Einsatz kam, kassierte insgesamt 18 Treffer.

Trabzonspors „Torschützenkönig unter den deutschen Spielern“: Löbe

Alexander Löbe, der in 31 Pflichtspielen für Erzurumspor 15 Tore erzielte, wechselte in der Saison 2000/2001 zu Trabzonspor. Löbe, der sich mit seinen 4 Kindern und seiner Frau in Trabzon niederließ, lief insgesamt bei 12 offiziellen Begegnungen auf und erzielte 4 Tore. Der noch während der Amtszeit von Präsident Mehmet Ali Yılmaz transferierte Löbe konnte unter Präsident Özkan Sümer nicht in den Kader rücken und wechselte am Ende der Saison zu Malatyaspor.

Trabzonspor beendete mit Briegel „die erfolgloseste Saison in der Süper Lig“

Trabzonspor trennte sich am 11. Spieltag der Saison 2001/2002, als der Verein auf dem 9. Tabellenplatz stand, von Trainer Sadi Tekelioğlu und einigte sich mit Hans-Peter Briegel. Trabzonspor fuhr in 26 Pflichtspielen unter Briegels Leitung 9 Siege, 5 Unentschieden und 12 Niederlagen ein, mit 35 Treffen bei 45 Gegentreffern. Die Mannschaft beendete unter Briegel die Saison 2001/2002 mit 40 Punkten auf dem 14. Platz und erzielte damit das bis dahin schlechteste Ergebnis in der Süper Lig.

Trabzonspors „deutscher Fußballer mit den meisten Vorlagen“: Marin

Marko Marin, der in der Saison 2015/2016 von Chelsea zu Trabzonspor ausgeliehen wurde, kam in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte 2 Tore und gab 5 weitere Torvorlagen. Kurz vor Saisonende wurde er aus dem Kader gestrichen und erhielt bei seiner Verabschiedung von Trabzonspor eine Dankesplakette von der Vereinsleitung.