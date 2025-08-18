Das britische Wörterbuch Cambridge Dictionary hat durch Social Media bekannt gewordene und vor allem von jüngeren Generationen benutzte Begriffe wie „tradwife“ und „delulu“ in seine Onlineausgabe aufgenommen. Der Herausgeber Cambridge University Press erklärte am Montag, in den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als 6000 neue Wörter hinzugefügt worden.

Das aus den englischen Wörter für traditionell und Ehefrau (traditional und wife) zusammengesetzt Schachtelwort „tradwife“ stehe für einen „wachsenden und umstrittenen Trend auf Instagram und Tiktok, der traditionelle Geschlechtsrollen begrüßt“. Bei dem „tradwife“-Trend stellen sich Frauen in traditionellen Rollen als Ehefrau und Mutter dar, die Erfüllung im Haushalt beim Kochen, Putzen und Aufziehen der Kinder finden.

Ein anderer Begriff, der es ins Online-Wörterbuch schaffte, ist „delulu“, abgeleitet von dem Wort delusional, also wahnhaft. Der Begriff bedeutet laut Cambridge Dictionary „an Dinge zu glauben, die nicht echt oder wahr sind, üblicherweise, weil man sich selbst dafür entscheidet“. Das Wort wird nicht nur von jüngeren Generationen wie Gen Z oder Gen Alpha benutzt. Das Cambridge Dictionary zitiert sogar den australischen Premierminister Anthony Albanese, der das Wort in einer Parlamentsdebatte verwendete.