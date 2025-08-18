GESELLSCHAFT
2 Min. Lesezeit
Cambridge-Wörterbuch nimmt Begriffe wie „tradwife“ und „delulu“ auf
Immer mehr Begriffe aus dem Netz schaffen es in die Alltagssprache. Denn sie werden nicht nur von jüngeren Generationen benutzt. Das renommierte Cambridge Dictionary nimmt nun weitere Wörter auf, die im Trend liegen.
Cambridge-Wörterbuch nimmt Begriffe wie „tradwife“ und „delulu“ auf
Foto: Niklas Graeber/dpa
18. August 2025

Das britische Wörterbuch Cambridge Dictionary hat durch Social Media bekannt gewordene und vor allem von jüngeren Generationen benutzte Begriffe wie „tradwife“ und „delulu“ in seine Onlineausgabe aufgenommen. Der Herausgeber Cambridge University Press erklärte am Montag, in den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als 6000 neue Wörter hinzugefügt worden.

Das aus den englischen Wörter für traditionell und Ehefrau (traditional und wife) zusammengesetzt Schachtelwort „tradwife“ stehe für einen „wachsenden und umstrittenen Trend auf Instagram und Tiktok, der traditionelle Geschlechtsrollen begrüßt“. Bei dem „tradwife“-Trend stellen sich Frauen in traditionellen Rollen als Ehefrau und Mutter dar, die Erfüllung im Haushalt beim Kochen, Putzen und Aufziehen der Kinder finden.

Ein anderer Begriff, der es ins Online-Wörterbuch schaffte, ist „delulu“, abgeleitet von dem Wort delusional, also wahnhaft. Der Begriff bedeutet laut Cambridge Dictionary „an Dinge zu glauben, die nicht echt oder wahr sind, üblicherweise, weil man sich selbst dafür entscheidet“. Das Wort wird nicht nur von jüngeren Generationen wie Gen Z oder Gen Alpha benutzt. Das Cambridge Dictionary zitiert sogar den australischen Premierminister Anthony Albanese, der das Wort in einer Parlamentsdebatte verwendete.

Empfohlen

Gen Alpha wurde übrigens auch als neuer Begriff aufgenommen. Gemeint sind Menschen, die in den 2010er Jahren und frühen 2020er Jahren geboren wurden.

Ebenfalls ins Online-Wörterbuch schaffte es der Begriff „mouse jiggler“. Gemeint ist eine Software, die Mausbewegungen auf dem Computer vortäuscht. Damit kann ein Angestellter im Homeoffice so tun, als würde er arbeiten - obwohl er gar nicht vor dem Bildschirm sitzt. Als Beispielsatz, und gewissermaßen als Warnung, fügt das Cambridge Dictionary hinzu, dass Arbeitgeber diesen Trick ziemlich leicht aufdecken können.

„Wir fügen nur Wörter hinzu, wenn wir denken, dass sie bleiben werden“, erklärte Colin McIntosh vom Cambridge Dictionary. „Die Internetkultur verändert die englische Sprache, und es ist faszinierend, die Auswirkungen im Wörterbuch zu beobachten und festzuhalten.“

QUELLE:AFP
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us