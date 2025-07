Der türkische Finanzkonzern Yapı Kredi will das deutsche Bankhaus J. Faisst oHG aufkaufen. Für die Übernahme der kleinen Privatbank aus Wolfach „mitsamt Banklizenzen“ bietet Yapı Kredi rund neun Millionen Euro, wie das „Handelsblatt“ am Donnerstag unter Berufung auf das Bankinstitut aus Istanbul berichtete. Die Übernahme würde Yapı Kredi die Möglichkeit geben, künftig eigene Bankgeschäfte in Deutschland anzubieten.

Ein Vertreter von J. Faisst erklärte laut Medienberichten, dass der Abschluss eines Kaufvertrags noch aussteht. Dieser Schritt stehe allerdings kurz bevor. Laut Yapı Kredi muss die Transaktion noch von behördlicher Seite freigegeben werden.

2020 verzeichnete das Bankhaus J. Faisst einen Gewinn von Steuern in Höhe von 388.000 Euro, berichtete das „Handelsblatt“. 2019 waren es 235.000 Euro. In der Bank arbeiten neben der Geschäftsführung acht Angestellte. Das Fokusgebiet der Bank im Privatbesitz liegt auf dem Einlagen- und Kreditgeschäft.