Zum 23. Mal spielen Jugendorchester aus der ganzen Welt im Rahmen des Festivals „Young Euro Classics“ in Berlin. Am 16. August wird sich dabei auch die „Nationale Jugendphilharmonie Türkiye“ präsentieren. Es ist das dritte Mal, dass sich das Orchester im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt präsentiert. Unter der Leitung des Dirigenten Cem Mansur wird unter anderem das Stück „Ottoman Miniatures II“ von Evrim Demirel uraufgeführt.

Streifzug durch die Musikgeschichte mehrerer JahrhunderteZum Einstieg steht eine doppelte Hommage an Tschaikowski auf dem Programm, mit seiner Mozartiana-Suite und den virtuosen Rokoko-Variationen für Violoncello. Im zweiten Teil spielt das Orchester dann Faurés elegante Theatersuite „Masques et Bergamasques“. Als Hommage an die Deutsche Romantik wird das Orchester das Stück „Ouvertüre, Scherzo und Finale“ von Robert Schumann spielen.

Dirigent Mansur gründete 2007 die türkische Jugendphilharmonie. Das Ensemble setzt sich aus rund 100 Musikertalenten aus sämtlichen Konservatorien des Landes zusammen. Die jungen Musiker sind im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Zuletzt trat die „Nationale Jugendphilharmonie Türkiye“ 2015 und 2017 bei den Festivalauftritten in Berlin auf.

Wichtigste Plattform für OrchesternachwuchsYoung Euro Classic ist die weltweit wichtigste Plattform des internationalen Orchesternachwuchses für die europäische klassische Musiktradition und ihre Entwicklungen. Jeden Sommer spielen zweieinhalb Wochen lang Orchester aus aller Welt im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt. 2022 findet das Festival vom 5. bis 21. August im Konzerthaus Berlin statt.