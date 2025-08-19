Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen halten einer aktuellen Umfrage zufolge ein Verbot von Online-Netzwerken für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren für sinnvoll. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Stern“ (Dienstag) ergab, dass 54 Prozent der Bundesbürger für ein Verbot von Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Minderjährige sind.

Gegen ein derartiges Verbot sprachen sich hingegen 41 Prozent der Befragten aus. Fünf Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten sich nicht.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte sich wiederholt für striktere Altersvorgaben bei der Nutzung von Onlineplattformen wie Tiktok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen. In der vergangenen Woche kündigte sie an, strengere Regeln zu prüfen. Die angekündigte Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt werde in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen, hieß es aus dem Ministerium.

Den Umfrageergebnissen zufolge fordern vor allem Eltern und Ältere ein Onlinedienst-Verbot. In der Gruppe der Haushalte, in denen Kinder leben, sowie unter den Befragten im Alter von mindestens 60 Jahren fordern jeweils 60 Prozent ein Verbot.