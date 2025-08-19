Die Polizei hat in Bremen die Wohnungen von fünf mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremistischen Gruppe durchsucht. Wie die Beamten mitteilten, stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Waffen und Datenträger sicher. Die Gruppe nennt sich „weserems.aktion“ und soll für politisch motivierte Straftaten verantwortlich sein. Die Beschuldigten sind zwischen 19 und 30 Jahre alt. Die Durchsuchungen dienten der Gefahrenabwehr, hieß es.

Die Sicherheitsbehörden haben die fünf Männer und Frauen demnach schon länger im Blick. Der Bremer Verfassungsschutz stuft die Gruppe, der sie angehören sollen, als neonazistisch und rechtsextremistisch ein.