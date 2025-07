Schalke 04 verabschiedete sich in der Saison 1980/1981 aus der Bundesliga und holte Ilyas Tüfekçi vom VfB Stuttgart. Manager Rudi Assauer verhandelte den Transfer von Tüfekçi im Flugzeug und konnte ihn überzeugen. Tüfekçi stieg in seiner ersten Saison mit Schalke 04 wieder in die Bundesliga auf, musste dann aber in seiner zweiten Saison mit seiner Mannschaft wieder absteigen. Er trug von 1981 bis 1983 das Trikot des FC Schalke 04 und erzielte in 68 Pflichtspielen 16 Tore.

Erster Schalke 04-Transfer aus Türkiye

Mit seinem Wechsel von Trabzonspor zu Schalke 04 wurde Hami Mandıralı nach Ze Roberto in der Saison 1998/1999 zum teuersten Transfer aus dem Ausland nach Deutschland. Mandıralı, der in 25 Pflichtspielen auflief, erzielte insgesamt 5 Tore und konnte lediglich in zwei Spielen die gesamten 90 Minuten auf dem Feld bleiben. Er hatte Probleme, weil er kein Deutsch sprach, und kehrte am Ende der Saison zu Trabzonspor zurück.

Der erste in Gelsenkirchen geborene Türke, der bei Schalke 04 spielte

Ünal Alpugan, dessen Vater Bergarbeiter war, unterschrieb in der Saison 1998/1999 einen Profivertrag bei Schalke 04, wo er schon von 1984 bis 1988 in den Jugendmannschaften gespielt hatte. Alpugan, der ehrenamtlich als Übersetzer für Hami Mandıralı fungierte, erzielte noch vor Mandıralı ein Tor in der Bundesliga. Er bestritt insgesamt 44 Pflichtspiele im Trikot von Schalke 04, gehörte 2001 zum Kader, der den DFB-Pokal gewann, und wechselte später zu Çaykur Rizespor.

Einziger Türke von Schalke 04, der im Ruhr-Derby trifft

Hamit Altıntop, gebürtiger Gelsenkirchener, wechselte in der Saison 2003/2004 von Wattenscheid 09 zu Schalke 04. Er erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel gegen den BVB zwei schöne Treffer aus der Distanz und sorgte damit – allen voran in der Bild-Zeitung – für Schlagzeilen in vielen Zeitungen. Mit dem Spitznamen „Tiptop“ erzielte er in 160 Pflichtspielen für Schalke 04 14 Tore, gab 13 Vorlagen und gehörte 2006 dem Kader an, der den Liga-Pokal gewann. Hamit Altıntop wechselte in der Saison 2007/2008 zum FC Bayern München.

Der erste Türke, der von der Jugendmannschaft ins A-Team berufen wurde

Volkan Ünlü, der in der Saison 2003/2004 direkt aus der Nachwuchsmannschaft von Schalke 04 in die A-Mannschaft aufgestiegen war, wurde nach Özcan Arkoç, der von 1967 bis 1974 das Hamburger Tor gehütet hatte, der zweite türkische Torhüter, der in der Bundesliga spielte. Nach insgesamt 4 Bundesligaspielen für Schalke 04 wechselte Ünlü 2005 zu Beşiktaş.

Torschützenkönig von Schalke 04

Halil Altıntop, ebenfalls geboren in Gelsenkirchen, wechselte in der Saison 2006/2007 vom 1. FC Kaiserslautern zu Schalke 04. Auch Halil gelang es bereits in seinem ersten Bundesligaspiel für Schalke 04, wie sein Bruder Hamit, ein Tor zu schießen. Halil Altıntop, der im Trikot von Schalke 04 in 129 Pflichtspielen 22 Tore erzielte und elf Vorlagen gab, wechselte in der Winterpause der Saison 2009/2010 zu Eintracht Frankfurt.

Er sollte Lincolns Erbe werden

Der gebürtige Gelsenkirchener Mesut Özil, der in der Saison 2006/2007 in die Profimannschaft kam, absolvierte als Ersatz für Hamit Altıntop sein erstes Spiel in der Bundesliga. Özil war am Ende verärgert darüber, dass er nicht genug Zeit bekam, um sich zu entwickeln und dass darüber hinaus die ihm gemachten Versprechen nicht eingehalten wurden und ihm das Trikot mit der Nummer 10 vorenthalten wurde, nachdem Lincoln das Team verlassen hatte, sodass Özil nach weiteren Problemen, die er mit Manager Andreas Müller hatte, aus dem Kader gestrichen wurde. Sein letztes Spiel für Schalke 04 bestritt Özil am 12. Januar 2008 in Antalya gegen Werder Bremen und wechselte dann zu Werder. Er beendete seine Karriere bei Schalke 04 mit 39 Pflichtspielen, einem Tor und 5 Torvorlagen.

Er kam aus der Jugend ins A-Team

Der gebürtige Gelsenkirchener Kaan Ayhan wurde in der Saison 2013/2014 in die A-Mannschaft von Schalke 04 berufen, wo er seine Karriere 1999 begonnen hatte. Kaan Ayhan, der seine Karriere bei Schalke 04 mit 39 Pflichtspielen, einem Tor und zwei Torvorlagen beendete, spielt derzeit für die italienische Mannschaft von Sassuolo.

Wie Mesut entschied auch er sich für die deutsche Nationalmannschaft

Suat Serdar, der in der Saison 2018/2019 mit einer Ablösesumme von 11 Millionen Euro von Mainz 05 zu Schalke 04 wechselte, war der türkische Spieler, für den Schalke 04 die höchste Ablösesumme bei einem Transfer zahlte. Er beendete seine Karriere bei Schalke 04 mit 83 Spielen, 11 Toren und 6 Torvorlagen. Serdar spielt derzeit für Hertha Berlin.

Abiturzeugnis erhalten

Der in Gelsenkirchen geborene Ahmed Kutucu unterschrieb in der Saison 2018/2019 einen Profivertrag bei Schalke 04, aus dessen Nachwuchs er stammte. Um deutlich zu machen, welchen Stellenwert der Verein der Bildung seiner jungen Spieler beimisst, teilte der Verein auf seinen Social-Media-Konten die Nachricht über den Erwerb des Abiturzeugnisses von Kutucu. Er beendete seine Karriere bei Schalke 04 mit 52 Pflichtspielen, 6 Toren bzw. 4 Torvorlagen und spielt aktuell bei Başakşehir Istanbul.

Die höchste Ablösesumme, die Schalke 04 zahlte

Ozan Kabak, der 2018/2019 für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro zu Schalke 04 wechselte, wurde wie Ilyas Tüfekçi vom VfB Stuttgart abgeworben. Mit bisher 42 Pflichtspielen im Schalke 04-Trikot, 3 Toren und einer Torvorlage steht Kabak noch immer bei Schalke 04 unter Vertrag.

Sie wurden nach Istanbul ausgeliehen

Levent Mercan, der in der Saison 2019/2020 einen Profivertrag unterschrieb, bestritt bisher 7 Pflichtspiele für Schalke 04 und erzielte dabei ein Tor. Teamkollege Can Bozdoğan, der ebenso in der Saison 2019/2020 einen Profivertrag unterschrieben hatte, bestritt 18 Pflichtspiele und gab zwei Torvorlagen. Beide Fußballer, die noch immer bei Schalke 04 unter Vertrag stehen, kamen in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei den Istanbuler Mannschaften Karagümrük und Beşiktaş zum Einsatz. Kerim Çalhanoğlu, ein Cousin von Mehmet Aydın und Hakan Çalhanoğlu, ist ein weiterer Fußballer, der derzeit bei Schalke 04 unter Vertrag steht.