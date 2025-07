Die Präsidenten von Türkiye und Russland werden in Teheran zu einem Gipfel mit dem iranischen Staatschef zusammenkommen. Derzeit werde die Reise von Präsident Wladimir Putin in den Iran am 19. Juli vorbereitet, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau mit.

Bei dem Treffen mit dem türkischen Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdoğan und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi werde es um Syrien gehen, kündigte Peskow an. Auch sei ein bilaterales Gespräch zwischen Erdoğan und Putin geplant. Um welche Themen sich diese bilateralen Beratungen drehen sollen, sagte der Kreml-Sprecher nicht.

Türkiye, Russland und der Iran sind wichtige Akteure im Syrien-Konflikt. Im Jahr 2017 hatten die drei Länder den sogenannten Astana-Prozess gestartet, der den Frieden in dem Bürgerkriegsland wiederherstellen soll.