Ein US-Anwalt namens Mark Zuckerberg hat den von seinem Namensvetter geführten Facebook-Konzern Meta verklagt. Grund sind wiederholte Sperrungen der Nutzerkonten des Juristen. Meta werfe ihm dabei stets vor, sich für einen prominenten Nutzer auszugeben, heißt es in der Klage. Der Insolvenzanwalt aus dem Bundesstaat Indiana geht davon aus, dass Meta einen Versuch vermutet, den Plattform-Gründer und Konzernchef Mark Zuckerberg zu imitieren.

Mark S. Zuckerberg betreibt neben einem privaten Profil auch ein berufliches, für das er Werbung schaltet. Die berufliche Facebook-Seite sei allein in den vergangenen acht Jahren fünfmal gesperrt worden, beschwerte er sich. Sie wieder online zu bringen, habe oft Monate gedauert, obwohl er jedes Mal rasch die nötigen Unterlagen eingereicht habe. Schon 2011 war eine Sperre seines Profils von US- und internationalen Medien aufgegriffen worden.