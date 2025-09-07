US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung der Entsendung von Nationalgardisten in die Demokraten-Hochburg Chicago verschärft und einen Einsatz des kürzlich in „Kriegsministerium“ umbenannten Verteidigungsministeriums angedeutet. „Chicago wird bald herausfinden, warum es das Kriegsministerium heißt“, erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Sein Beitrag wurde begleitet von einem offenbar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellten Bild des US-Präsidenten in Militärkleidung. Im Hintergrund sind Hubschrauber über der Skyline von Chicago zu sehen, dazu das Zitat: „Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen“ - alles Anspielungen auf den Film „Apocalypse Now“ aus dem Jahr 1979.

Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois, in dem Chicago liegt, JB Pritzker, äußerte sich empört über die jüngste Drohung Trumps. „Der Präsident der USA droht damit, gegen eine amerikanische Stadt in den Krieg zu ziehen. Das ist kein Witz. Das ist nicht normal“, verkündete Pritzker im Onlinedienst X. „Illinois wird sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern lassen“, fügte er hinzu.

Trump droht seit Tagen mit einem Einsatz der Nationalgarde in Chicago, die er als „gefährlichste Stadt der Welt“ bezeichnet hat. Er werde gegen die dort angeblich grassierende Kriminalität vorgehen. Ähnliche Schritte stellte er auch für New York, Baltimore und zuletzt New Orleans in Aussicht - alle werden von der Demokratischen Partei regiert.