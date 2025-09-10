NAHOST
1 Min. Lesezeit
Nach Israels Doha-Angriff: Katar behält sich Recht auf „Reaktion“ vor
Israels völkerrechtswidriger Angriff in Katar löst weltweit Entsetzen aus. Der Regierungschef des Golfemirats spricht von einer „barbarischen Handlung“ und erwägt eine Antwort. Wie diese aussehen könnte, ließ er offen.
Nach Israels Doha-Angriff: Katar behält sich Recht auf „Reaktion“ vor
Foto: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS
10. September 2025

Nach dem israelischen Angriff auf die Hamas-Führungsebene in Katar behält sich das Golfemirat laut Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani eine Reaktion vor. Al-Thani sprach am Dienstagabend vor Journalisten von einem „eklatanten Angriff“ Israels und forderte eine „Antwort aus der gesamten Region auf solch barbarische Handlungen“. Der israelische Angriff sei ein „entscheidender Moment“ für die Region. 

Zugleich fügte Al-Thani an, sein Land werde weiterhin zwischen Israel und der Hamas vermitteln. Das Vermitteln sei „ein fester Bestandteil der Identität“ des Landes, nichts werde Katar „davon abhalten, diese Rolle in allen Fragen, die uns in der Region betreffen, weiterhin wahrzunehmen“, antwortete er auf eine entsprechende Frage eines Journalisten.

Empfohlen

Die israelische Armee hatte am Dienstag in Doha einen Angriff geflogen, der sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas richtete. Es war der erste israelische Angriff in dem Golfstaat.

Arabische Staaten und Türkiye verurteilten Israels Mordanschlag. Auch US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierten den Angriff. Die US-Regierung war aber nach eigenen Angaben im Vorfeld über den Anschlagsplan informiert worden.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us