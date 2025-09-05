Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich unzufrieden mit der Rolle Europas in der Welt geäußert. „Was mich beschäftigt und auch, ich will es zugeben, beschwert, ist die Tatsache, dass wir zurzeit als Europäer auf der Welt die Rolle nicht spielen, die wir eigentlich spielen wollen und die wir auch spielen müssten, damit unsere Interessen hinreichend gewahrt bleiben“, sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview des Partei-Kanals CDU.TV, das am Vormittag veröffentlicht werden soll.

„Wir sind angewiesen auf die Hilfe der Amerikaner“

Als Beispiel nannte er die Ukraine-Diplomatie. „Wir sind im Augenblick nicht in der Lage, genügend Druck auf Putin auszuüben, diesen Krieg zu beenden“, sagte Merz. „Wir sind angewiesen auf die Hilfe der Amerikaner.“ Gleichzeitig würden Länder wie China, Indien und Brasilien neue Partnerschaften mit Russland eingehen.