SPD-Chef Lars Klingbeil fordert von der schwarz-roten Koalition mehr Ergebnisse. „Die Menschen wollen, dass wir Lösungen finden, daran müssen wir arbeiten“, sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister der „Rheinischen Post“. Für das Gelingen der Koalition trügen alle gemeinsam Verantwortung. „Von Ampel-Zeiten aber sind wir sehr weit entfernt“, betonte er mit Blick auf die zahlreichen Konflikte von SPD, FDP und Grünen in der Vorgängerregierung.

Klingbeil zog eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage Schwarz-Rot. „Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage“, sagte er. Unter dem Strich habe man in dieser Zeit vieles geschafft: „Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben.“