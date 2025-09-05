Seit dem Ende des Kalten Krieges beruhte die europäische Sicherheit im Kern auf einer simplen Formel: Die Vereinigten Staaten führten, Europa folgte. Washington stellte nicht nur militärische Kapazitäten und nukleare Abschreckung bereit, sondern auch den politischen Rahmen, der es den Europäern ermöglichte, Differenzen zu überbrücken. Die NATO war damit kein Bündnis anarchischer Staaten, sondern ein von den USA stabilisierter Sicherheitsraum.

Mit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus droht dieses Fundament wegzubrechen. Der Präsident attackiert Europa unentwegt: mit Strafzöllen, mit harschen Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben und – am schwerwiegendsten – mit der Drohung, die Unterstützung für die Ukraine zu beenden. Trumps Botschaft ist klar: Europa kann nicht länger auf die amerikanische Führung zählen. Noch deutlicher wurde US-Vizepräsident J.D. Vance, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Europäern ins Gesicht sagte, sie sollten endlich selbst für ihre Sicherheit sorgen.

Damit steht Europa vor einer gefährlichen Situation. Die bisherige Ordnung bricht weg, ein Macht- und Führungsvakuum entsteht. Wer soll es füllen? Frankreich und Deutschland wären die natürlichen Kandidaten. Doch beide Regierungen sind geschwächt: Emmanuel Macron ringt innenpolitisch mit einer Regierungskrise, Bundeskanzler Friedrich Merz kämpft darum, seine noch junge Koalition zu stabilisieren. Auch außenpolitisch treten beide Länder auf der Stelle. Der deutsch-französische Ministerrat vergangene Woche in Toulon zeigte es exemplarisch: viel Symbolik, viele Versprechen, aber keine konkreten Ergebnisse.

Gerade in dieser Lage wäre entschlossene Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin nötig. Doch stattdessen verharren beide Seiten in Blockaden – ob beim gemeinsamen Rüstungsprojekt FCAS oder in der Frage einer eigenständigen europäischen Abschreckung. Vor wenigen Monaten hatte Macron noch angedeutet, Frankreich könne im Falle eines Rückzugs der USA die nukleare Verantwortung für Europa übernehmen. Berlin reagierte zurückhaltend. Von gemeinsamer strategischer Führung keine Spur.

Die Gefahr liegt auf der Hand: Wenn die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle aufgeben und Frankreich und Deutschland nicht in der Lage sind, das Vakuum gemeinsam zu füllen, droht nicht nur ein Machtverlust Europas. Viel gravierender wäre ein Rückfall in alte Muster – in Rivalität zwischen Paris und Berlin. In einer Zeit, in der Europa Geschlossenheit bräuchte, könnte die Kluft zwischen den beiden größten Mächten des Kontinents wieder aufbrechen.

Ohne Amerika zurück in die Anarchie?

Wenn man die aktuelle Krise verstehen will, lohnt ein Blick auf die Theorie der Internationalen Beziehungen. Realisten betonen, dass das internationale System von Anarchie geprägt ist: Es gibt keine übergeordnete Autorität, Staaten leben in ständiger Unsicherheit und müssen selbst für ihre Sicherheit sorgen. Internationale Organisationen ändern daran wenig. Das Ergebnis ist das Sicherheitsdilemma: Rüstet ein Staat auf, fühlt sich der andere bedroht – und rüstet ebenfalls auf.

Doch gerade Europa war in den letzten Jahrzehnten eine Ausnahme von dieser Regel. Im transatlantischen Raum herrschte keine pure Anarchie, sondern eine faktische Führungsordnung. Die Vereinigten Staaten übernahmen in der NATO die Rolle des Schiedsrichters, stellten die nukleare Abschreckung bereit und verhinderten, dass alte Rivalitäten – etwa zwischen Frankreich und Deutschland – wieder offen aufflammten. Die NATO war damit weniger ein anarchisches System, sondern eher eine von Washington regulierte Sicherheitsgemeinschaft.