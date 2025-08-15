WELT
Selenskyj kurz vor Treffen Trump–Putin: „Es ist Zeit, den Krieg zu beenden“
Die Welt wartet mit Spannung auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg. In Kiew lässt sich Staatschef Selenskyj von seinem Geheimdienst informieren.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj/ Foto: Reuters
15. August 2025

Der beim Gipfel zwischen den USA und Russland nicht anwesende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft von seinem Geheimdienst Informationen über die Gespräche. „Ich erwarte heute einen Bericht des Geheimdienstes über die aktuellen Absichten der russischen Seite und ihre Vorbereitung auf das Treffen in Alaska“, schrieb der Staatschef bei Telegram. Die Hauptsache sei, dass die Unterredungen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump den Weg für ein Dreiertreffen eröffnen. 

„Es ist Zeit, den Krieg zu beenden, und entsprechende Schritte müssen von Russland gemacht werden. Wir hoffen auf Amerika“, meinte Selenskyj. 

Trump und Putin wollen sich am Freitag um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) auf einem US-Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Alaska treffen - ihr erstes bilaterales Treffen seit sieben Jahren. Bei dem Gespräch, zu dem Selenskyj nicht eingeladen wurde, soll es um die Zukunft der Ukraine gehen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
