WELT
1 Min. Lesezeit
US-Visum: 15.000 Dollar Kaution gegen Fristüberziehung
Die US-Regierung unter Trump will die Migrationspolitik weiter verschärfen. Nun sollen Staatsangehörige bestimmter Länder beim Visa-Antrag künftig eine Kaution hinterlegen.
US-Visum: 15.000 Dollar Kaution gegen Fristüberziehung
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
5. August 2025

Die USA wollen gegen das Überziehen von Visa-Fristen vorgehen und dafür von bestimmten Touristen und Geschäftsreisenden eine Kaution von bis zu 15.000 Dollar verlangen. Das Pilot-Programm gebe US-Konsularbeamten die Möglichkeit, Kautionen von Besuchern aus Ländern mit hoher Zahl überzogener Visa zu fordern, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Regierung. Das Programm soll am 20. August für etwa ein Jahr starten. Die Beamten könnten eine Kaution von 5000, 10.000 oder 15.000 Dollar festlegen. Der Betrag werde zurückerstattet, wenn die Reisenden das Land gemäß den Bedingungen ihres Visums verlassen.

Von der Neuregelung betroffen sein könnten unter anderem Besucher aus Ländern wie dem Tschad, Eritrea, Haiti, Myanmar und Jemen, die eine hohe Rate an Visa-Überziehungen aufweisen. Auch zahlreiche andere afrikanische Staaten wie Burundi, Dschibuti und Togo wiesen nach Daten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde für das Haushaltsjahr 2023 vergleichsweise viele Verstöße auf.

recommended

Die Maßnahme ist Teil der strengeren Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump. Ein ähnliches Pilotprogramm war in den letzten Monaten seiner ersten Amtszeit im November 2020 gestartet worden. Es wurde aber wegen des Einbruchs des weltweiten Reiseverkehrs im Zuge der Pandemie nicht vollständig umgesetzt.

QUELLE:REUTERS
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us