Nach Antisemitismus-Brief: Frankreich bestellt US-Botschafter ein
Die Antisemitismus-Vorwürfe des US-Botschafters sorgen in Frankreich für ein Eklat. Auf einen Brief an Macron folgt prompt die diplomatische Antwort – mit einer Rüge an den Botschafter.
US-Botschafter Charles Kushner (r) / Foto: Brendan Smialowski/AFP
25. August 2025

Frankreich hat für heute US-Botschafter Charles Kushner wegen eines Schreibens an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu antisemitischen Vorfällen im Land einbestellt. Kushner habe in dem Brief seine „Besorgnis über die Zunahme antisemitischer Handlungen in Frankreich zum Ausdruck gebracht und auf ein angebliches Versagen der französischen Behörden bei der Bekämpfung dieser Handlungen hingewiesen“, teilte das französische Außenministerium am Sonntagabend mit.

„Die Vorwürfe sind inakzeptabel“, hieß es weiter. Man bedauere die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Frankreich, die Realität seien. Die französischen Behörden würden mit aller Kraft dagegen vorgehen, teilte das Ministerium mit. Die Vorwürfe des Botschafters würden gegen die völkerrechtliche Pflicht verstoßen, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
