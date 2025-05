In Paris haben sich am Sonntag Hunderte Menschen auf dem Place de la République zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus versammelt. Aufgerufen hatten unter anderem die Partei La France Insoumise (LFI), die Grünen (EELV) und mehrere Jugendorganisationen.

Teilnehmende skandierten Parolen wie „Le Pen, gib das Geld zurück” und „Der Skandal ist Le Pen, nicht das Urteil”. Hintergrund ist die kürzliche Verurteilung der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen.

Ein Pariser Gericht hatte die Präsidentschaftsanwärterin am 31. März wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu vier Jahren Haft verurteilt – zwei davon auf Bewährung. Zudem wurde sie für fünf Jahre von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Ihre Partei Rassemblement National muss zwei Millionen Euro Strafe zahlen.